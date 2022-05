Pini Zahavi está suspenso em Inglaterra por emitir falsa declaração

Empresário natural de Israel não declarou que fez uma dupla representação num negócio, pelo que escapara ao pagamento de um imposto inerente. Multa de 5944 euros também aplicada

O agente israelita Pini Zahavi foi suspenso, como resultado de uma investigação da Federação inglesa (FA), por um período de dois meses, por ter ocultado dados no processo de transferência, em 2015, do compatriota Beram Kayal para o Brighton.

Zahavi, que conduziu o negócio do futebolista oriundo do Celtic (Escócia), foi punido porque, de acordo com a comissão reguladora da FA, não declarou que trabalhava também em nome do atleta de Israel, e não apenas do Brighton, pelo que não pagou, à época, o imposto associado à transferência.

O agente fora, inicialmente, suspenso por três meses, mas recorreu da decisão, sob o pretexto de que a comissão havia alegado erradamente que este agira, anteriormente, em nome de Beram Kayal, e admitiu, em simultâneo, ter feito dupla representação, pelo que a suspensão ficou cingida a dois meses.

Zahavi pagou também uma multa de 5944 euros pela emissão da falsa declaração.

O empresário, que representou Neymar na transferência recorde do Barcelona para o PSG, em 2017, e que atualmente gere a carreira de Robert Lewandowski (Bayern), não havia, até agora, tido punições disciplinares em Inglaterra.