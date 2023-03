"Ten Hag ainda não se demitiu? Boa sorte com o teu sono, génio"

Apresentador britânico Piers Morgan reagiu ao desaire pesado sofrido pelo Manchester United em casa do Liverpool, por 7-0

Defensor e amigo de Cristiano Ronaldo, Piers Morgan já reagiu à goleada sofrida pelo Manchester United na casa do Liverpool, por 7-0. O popular apresentador britânico recorreu às redes sociais e questionou a continuidade de Erik Ten Hag.

"O Ten Hag ainda não se demitiu? Como pode o treinador do Manchester United sobreviver a um desempenho e a um resultado tão catastroficamente terrível?", questionou, na sua conta de Twitter.

Piers Morgan provocou ainda o técnico dos red devils, que tinha revelado que a questão da saída de Cristiano Ronaldo não lhe tinha retirado o sono.

"Boa sorte com o teu sono, génio", atirou.