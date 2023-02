Piers Morgan pica Chelsea sobre Enzo: "Temos mais 21 pontos, com jogo a menos"

Apresentador britânico lembrou ao rival da cidade que, esta época, há coisas que o dinheiro não pode comprar

Com 329 milhões de euros gastos só no mercado de janeiro, o Chelsea está a ser o campeão do mercado de transferências. Piers Morgan, apresentador britânico e conhecido adepto do Arsenal, lembra, ainda assim, o rival da cidade que há coisas que o dinheiro não pode comprar.

"Uma chamada de atenção aos adeptos do Chelsea: nós lideramos a Liga, vocês estão em 10.º, nós temos mais 21 pontos, com um jogo a menos. Por isso, gastem os milhões que quiserem, mas o que verdadeiramente vocês precisam é de comprar um telescópio para verem o Arsenal no topo", escreveu, nas suas redes sociais.

Recorde-se que o Arsenal tem mais cinco pontos e um jogo a mais do que o segundo classificado Manchester City. As duas equipas, contudo, ainda não disputaram qualquer um dos dois jogos previstos para a Premier League.