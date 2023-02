"Não acredito que estou a ver o treinador do United a dançar. É embaraçoso"

Técnico festejou de forma especial junto de Antony e Lisandro Martínez, mas momento não convenceu tudo e todos. Manchester United bateu Newcastle, em Wembley, e conquistou primeiro título em quase seis anos.

Pela primeira vez em quase seis anos, o Manchester United conquistou um título, ao bater, na final da taça da liga inglesa, o Newcastle, por 2-0. Ten Hag festejou e até dançou com Antony e Lisandro, mas o momento não convenceu toda a gente, como Piers Morgan.

"Não acredito que estou a ver o treinador do Manchester United a dançar com os jogadores depois de venceram a Taça da Liga... é embaraçoso", escreveu o apresentador, nas suas redes sociais.

Recorde-se que o troféu ganho neste último domingo foi o primeiro dos red devils desde a Liga Europa, em 2017, conquistada quando José Mourinho era o treinador do clube, diante do Ajax, a anterior equipa, precisamente, de Ten Hag, Antony e Lisandro.