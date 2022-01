Piccini, ex-Sporting, de saída do Valência e a caminho da Sérvia

Lateral não tem sido muito utilizado por Bordalás e Estrela Vermelha pode ser o próximo destino

Cristiano Piccini não deve ficar muito mais tempo no Valência. O antigo lateral do Sporting é encarado como a terceira escolha para a posiç​​​​​​​ão e uma saída para o futebol sérvio, já neste mercado, não está colocada de parte.

Segundo o jornal Marca, o italiano parte atrás do português Thierry Rendall e de Dimitri Foulquier. Perante a falta de confiança de Bordalás, surge o nome do Estrela Vermelha como forte possibilidade para o futuro próximo do atleta.

No último ano e meio, Piccini esteve a contas com problemas físicos e les​​​​​​​ões graves que prejudicaram o seu rendimento no clube che. Na época transata, o antigo jogador do Sporting, fez apenas quatro jogos, sendo que um deles foi feito com as cores da Atalanta, para onde saiu emprestado.