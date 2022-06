Piazon, ex-Rio Ave e Braga, deslocou ombro com a pancadaria no Internacional-Botafogo

Lucas Piazon, médio do Botafogo, deslocou o ombro direito durante as cenas de pancadaria entre jogadores do Fogão e do Internacional, no domingo.

Os minutos finais do Internacional-Botafogo não foram bonitos. Após o terceiro golo da equipa visitante, orientada por Luís Castro, elementos das duas formações envolveram-se à pancada. Lucas Piazon, médio que passou pelo Rio Ave e pelo Braga, foi um dos mais ativos e acabou mesmo por deslocar o ombro direito durante a confusão.

Nas imagens televisivas é possível ver o brasileiro a agredir Cadorini e, logo de seguida, a levar um soco de David.

O Botafogo venceu por 3-2 com o golo da vitória a ser apontado aos 90+11.