Phillip Cocu volta ao Vitesse, agora como treinador

Treinador de 51 anos atuou durante cinco épocas no clube que passará a dirigir

Após as experiências na Seleção da Holanda (como adjunto), no PSV, no Fenerbahçe e no Derby County, Phillip Cocu vai orientar o Vitesse, clube que representou entre 1990 e 1995, como jogador.

O antigo médio assinou até 2024 e rende no banco Thomas Letsch, que deixou o clube rumo ao Bochum.

Aos 51 anos, o técnico neerlandês volta assim a casa após um ano e meio sem treinar.