Phillip Cocu deixa cargo de treinador da equipa do Derby County

Cocu cessou funções de treinador do Derby County em novembro de 2020

Holandês havia ingressado no emblema do Championship no verão de 2019 e cumpriu 65 desafios

O holandês Phillip Cocu abandonou, por mútuo acordo, o cargo de treinador principal do Derby County, anunciou o emblema lanterna-vermelha da II Liga inglesa, em comunicado publicado no sítio oficial na Internet. A derrota caseira com o Barnsley foi a gota de água.

"O Derby County e o treinador Phillip Cocu separaram-se por mútuo acordo com efeito imediato", lê-se na nota oficial do clube inglês.

O técnico, de 50 anos, não resistiu aos resultados obtidos pela equipa dos rams num total de 13 jogos disputados em todas as competições (uma vitória, quatro empates e oito derrotas) e deixa o clube na 24.ª e última posição do Championship, com seis pontos em 33 possíveis.

Phillip Cocu tornou-se treinador da equipa do Derby County no verão de 2019 e, desde então, cumpriu 65 desafios ao serviço da equipa inglesa.

A passagem pelo clube inglês foi a terceira experiência do holandês na sua ainda curta carreira como técnico principal. Antes, havia orientado as equipas de PSV Eindhoven (Holanda) e Fenerbahçe (Turquia).