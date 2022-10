Phill Foden renova pelo Manchester City

Jovem formado no Manchester City é um dos destaques dos campeões ingleses

O Manchester City anunciou nas redes sociais a renovação de Phil Foden e a extensão do contrato até ao verão de 2027.

O jovem inglês fez a sua formação nos citizens e é um dos pilares mais importantes da formação de Pep Guardiola. Com apenas 22 anos, Foden já venceu 11 troféus pelo clube, contando com quatro títulos da Premier League, uma FA Cup, quatro Taças da Liga e duas Supertaças inglesas. Pela seleção A inglesa tem 18 internacionalizações e esteve presente no último Europeu.

O impacto de Phil Foden é notável tendo já vencido os prémios de Jovem Jogador do Ano da PFA e Jovem Jogador da Premier League por dois anos consecutivos.