Não joga no United há quase dois anos mas terá mais de uma dezena de interessados

Watford, Newcastle e o Derby County serão alguns dos pretendentes do central internacional inglês, afastado de Old Trafford há 20 meses por questões físicas

Sem jogar pelo Manchester United desde janeiro de 2020, devido a lesões de longa duração sofridas consecutivamente, Phil Jones está na lista de dispensas dos red devils e, segundo a Imprensa britânica, não terá dificuldade em encontrar um novo clube.

O "The Sun" refere, esta segunda-feira, o defesa-central, atualmente com 29 anos, tem mais de uma dezena de emblemas interessados em recebê-lo por empréstimo a partir do próximo mercado de transferências, aberto em janeiro de 2022.

A publicação britânica detalha que Watford, Newcastle, duo da Premier League, e o Derby County, a militar no Championship e treinado pelo ex-colega de equipa Wayne Rooney, são os interessados mais próximos em ter Phil Jones no plantel.

O desiderato do Manchester United é ceder, temporariamente, o defesa-central internacional inglês até ao final desta temporada, com uma opção de compra prevista, de forma a recuperar parte dos 19 milhões de euros gastos em 2011.

A ligação contratual de Phil Jones ao emblema de Old Trafford, com mais de 130 jogos feitos pela equipa principal, e seis troféus ganhos, é válida até junho de 2023.