Phil Foden eleito Jovem do Ano pelo segundo ano consecutivo

Phil Foden posa com o prémio de Jovem do Ano de 2022

Criativo do Manchester City volta a ser distinguido pela PFA

A Associação de Jogadores Profissionais de Inglaterra elegeu esta quinta-feira Phil Foden como o Jovem do Ano de 2022, com o criativo do Manchester City a vencer o prémio pelo segundo ano consecutivo.

Foden, de 22 anos, foi pela instrumental na conquista da Premier League dos cityzens, apontando um total de 14 golos e 11 assistências em 45 jogos disputados.

"É uma honra receber o prémio pelo segundo ano consecutivo. Todos os jogadores do mundo têm de ser consistentes e manter um nível alto", apontou o inglês, após receber o prémio.