Petro de Luanda de Alexandre Santos retoma a liderança do Girabola

Triunfo sobre o ASK Dragão do Uige permitiu voltar ao topo da classificação

O Petro de Luanda, orientado pelo português Alexandre Santos, venceu hoje o ASK Dragão do Uige por 6-0 e regressou à liderança do campeonato angolano de futebol, com 50 pontos, em jogo em atraso da 19.ª jornada.

Megue (dois minutos), Yano (17), Anderson (21), Gleison (38), Carlinhos (73) e Gilberto (88) marcaram os golos, no estádio 11 de Novembro, em Luanda.

O avançado brasileiro Tiago Azulão, do Petro de Luanda, lidera a lista dos melhores marcadores, com 18 golos, seguido por Kaporal (Académica do Lobito), com 13, Dago (1º de Agosto), com nove, e Julinho (Interclube), com oito.