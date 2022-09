Petro de Luanda ameaça impedir os seus jogadores de representar Angola

Ameaça serve para exigir que a federação aceite a inscrição do avançado Depú

O presidente do Petro de Luanda, Tomás Faria, prometeu hoje impedir que os jogadores do clube campeão angolano, orientados pelo treinador português Alexandre Santos, representem a seleção angolana de futebol, caso a FAF não inscreva o avançado Depú.

"Se a FAF não inscrever o Depú, em solidariedade, os nossos jogadores não vão ao CHAN, nem em outro compromisso da seleção nacional. Porque é que a FAF não responde as nossas cartas", questionou, acrescentando: "Aconteceu com a questão da Caála, agora com a questão do Laurindo Depú. Não se admite, é uma falta de respeito, nós não vamos ao CHAN, se não mudarem de ideias".

Na semana passada, o Petro de Luanda divulgou um comunicado de imprensa onde manifestou descontentamento com a Federação Angolana de Futebol (FAF), por não atender a várias solicitações do clube angolano, para um encontro de esclarecimento sobre a não emissão da licença de Depú, entre outras reclamações.

Com esta decisão, o selecionador angolano, o português Pedro Gonçalves, corre o risco de se ver impedido de contar com os jogadores do Petro de Luanda nos convocados.