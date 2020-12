Petr Cech interrompeu a reforma para defender a baliza do Chelsea

Veterano guarda-redes checo e assessor técnico do Chelsea calçou as luvas e colocou o capacete de proteção para disputar o dérbi sub-23 ante o Tottenham

Retirado da competição há mais de um ano, Petr Cech, veterano guarda-redes checo e atual assessor técnico do Chelsea, regressou aos relvados, esta segunda-feira, para se (re)colocar entre os postes e defender a baliza do emblema londrino.

Aos 38 anos, o guardião disponibilizou-se para ocupar a vaga do colega de posição Lucas Bergstrom, vinte anos mais novo, na baliza da equipa sub-23 dos blues, num jogo frente ao rival Tottenham, relativo à décima jornada do campeonato secundário. O momento foi assinalado pelo Chelsea nas redes sociais.

Os responsáveis do departamento de formação do clube optaram por não lançar o jovem guarda-redes finlandês como titular no dérbi londrino por este ter atuado pela formação sub-18 do Chelsea contra o Fulham, no último sábado, a pouco mais de 48 horas.

O antigo internacional checo, equipado a rigor com o capacete de proteção na cabeça, que se tornou imagem de marca, não teve uma noite propriamente descansada. Nos primeiros 20 minutos do desafio perante o Tottenham, no qual participou até ao fim, encaixou dois golos.

Petr Cech foi, inclusive, inscrito pelo Chelsea na Premier League como solução de recurso em função de um eventual surto de covid-19 no plantel dos blues que possa impossibilitar a utilização dos três guarda-redes às ordens de Lampard.