Petição contra execução de jogador iraniano reúne 1,6 milhões de assinaturas

Amir Nasr-Azadani foi declarado culpado de "rebelião armada contra o estado ou república islâmica".

Amir Nasr-Azadani, futebolista iraniano, tem sido alvo de uma onda de solidariedade um pouco por todo o lado depois de ter sido declarado culpado de "rebelião armada contra o estado ou república islâmica", na sequência dos protestos em defesa dos direitos da mulher, nos quais participou. Um crime punível com pena de morte no Irão. De acordo com meios internacionais, a execução será efetuada por via de enforcamento e uma petição contra a execução do jogador reuniu já 1,6 milhões de assinaturas.

Lançada na Argentina, um país em festa pela conquista do título mundial, a petição tornou-se viral na palaforma Change.org., mas também fora dela, tendo uma participação massiva, por exemplo, por parte de brasileiros, franceses, espanhóis, norte-americanos, alemães, japoneses e turcos.

Algumas personalidades não ficaram indiferentes, como foi o caso da cantora Shakira, que partilhou a petição nas redes sociais. "A luta pela igualdade e os direitos humanos deve ser reconhecida e não castigada. Uno-me na solidariedade com Amir Nasr", escreveu.

O Sindicato Internacional dos Jogadores (FIFPro) também reagiu. "Somos solidários com Amir e exigimos que a sua sentença seja revogada imediatamente", apelou.