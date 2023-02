Antigo avançado não consegue pagar pensão de 1600 euros: "Tenho 13 filhos"

Peter Ndlovu, antigo avançado de várias equipas da Premier League, como o Sheffield United ou o Birmingham, está envolvido numa polémica. Diz que não consegue pagar pensão no valor de 1600 euros.

Peter Ndlovu, antigo avançado que passou pela Premier League e por outras divisões de Inglaterra no final da década de 90 e no início do novo milénio, está envolvido numa polémica extra campo. O antigo internacional pelo Zimbabué diz que não pode pagar a pensão de dois filhos porque já tens outros 11.

"Tenho 13 filhos, incluindo estes. Estou obrigado a contribuir e a garantir a subsistência de todos. A mãe destas duas crianças não me informou das gravidezes nem dos partos. Soube da existência das crianças quando iniciou um processo a pedir uma pensão de alimentos, em 2016. Não há comunicação, relação ou qualquer contacto entre nós. Não tenho contacto com as crianças porque a mãe negou-me o acesso a elas", afirmou, num tribunal de Joanesburgo, na África do Sul.

A pensão alimentar, no valor de 1600 euros, não podia ser suportada pelo antigo jogador de Sheffield United ou Birmingham, como o próprio tratou de defender.

"Ganho um salário mensal, que utilizo para os meus próprios gastos, necessidades e responsabilidades, tendo ainda de contribuir para os gastos dos meus dependentes e outras obrigações. Simplesmente não posso dar 1.600 euros do meu salário", atirou.

Ndlovu, por ordem do tribunal de Joanesburgo, terá de pagar 641 euros mensais à mãe dos dois filhos, um valor bem inferior aquele reclamado para o antigo internacional por Zimbabué.