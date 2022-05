Peter Lim destitui presidente do Valência devido à divulgação de áudios

Presidência do emblema da Liga terá um novo responsável. Para já, Sean Bai "será diretor-geral de forma interina"

A administração do clube espanhol Valência, liderada pelo acionista maioritário e magnata de Singapura, Peter Lim, destituiu, esta segunda-feira, o compatriota Anil Murthy da presidência do emblema dos futebolistas portugueses Gonçalo Guedes e Thierry Correia.

"A administração abordou acontecimentos recentes que afetaram lamentavelmente a relação do clube com os adeptos, autoridades e a comunidade. (...) Com efeitos imediatos, Anil Murthy deixa de ser presidente e funcionário do Valência", lê-se em comunicado.

Em causa estão gravações áudio de Murthy, entretanto tornadas públicas, referindo-se à gestão da equipa e outros pormenores, designadamente o futuro de diversos jogadores, do treinador e até sobre um novo estádio.

"A administração tem o prazer de anunciar a nomeação de Sean Bai [também de Singapura e até agora diretor da academia valenciana] como diretor-geral de forma interina. (...) A administração vai começar imediatamente o processo de escolha de um novo presidente do Valência", lê-se ainda no texto.