Oficial: Peter Bosz sucede a Van Nistelrooy no comando do PSV

Técnico neerlandês regressa ao país-natal, após ter deixado o Lyon na presente temporada.

O PSV, que terminou a Eredivisie no segundo lugar, a sete pontos do campeão Feyenoord, anunciou esta segunda-feira a chegada de Peter Bosz para o comando técnico da equipa, após ter assinado um contrato válido por três épocas, sucedendo no cargo a Ruud Van Nistelrooy.

Em declarações aos meios do PSV, Bosz não escondeu que o seu principal objetivo será sagrar-se campeão neerlandês, seis épocas depois do último título do clube.

"Tanto o PSV como eu temos a ambição de ter um bom rendimento. Na época passada, ganhámos dois títulos, por isso o nosso objetivo é sermos campeões nacionais. É por isso que vamos lutar", declarou.

O técnico neerlandês regressa desta forma ao país-natal após uma experiência falhada no Lyon, que deixou durante a presente época, a sua segunda no clube francês, ao fim de dez jogos, em outubro. Fora dos Países Baixos, Bosz também orientou os alemães do Bayer Leverkusen e do Dortmund e os israelitas do Maccabi.

Já no seu país, o treinador somou passagens pelo Apeldoorn, De Graafschap, Vitesse e Ajax, que deixou em 2018, rumo à Alemanha.