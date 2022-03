"Pessoas a tentar entrar nos supermercados, nas bombas de gasolina e isso foi preocupando..."

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Jogador do Rukh Lviv espera decisão do clube para voltar ao Brasil, após deixar zona de conflito

Entre os vários jogadores brasileiros que jogam na Ucrânia, e que se encontram neste momento numa situação de desespero, está Talles Brenner de 23 anos. O extremo do Rukh Lviv, tentou na última semana sair sem sucesso do país invadido pela Rússia, nomeadamente para a Eslováquia e para a Polónia, tendo finalmente conseguido a fuga na última segunda-feira para a Hungria, onde estão hospedados em casa de amigos.

O jogador e a namorada tentam agora seguir para o Brasil, aguardando agora "até ter alguma nota, algum esclarecimento do pessoal do clube". Apesar de já se encontrar mais seguro, o atleta relembra os momentos de ansiedade que o casal sentiu no início da invasão russa. "Quando saímos à rua havia um movimento intenso de carros e de pessoas a tentar entrar nos supermercados, nas bombas de gasolina também e isso foi-nos preocupando".