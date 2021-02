Péssima notícia para o Real Madrid: Sergio Ramos vai ser operado

Central e capitão de equipa dos "merengues" tem problema no menisco do joelho esquerdo.

Contratempo de monta no Real Madrid: o capitão de equipa Sergio Ramos será submetido a uma intervenção cirúrgica ainda este sábado, anunciou o jornal As, que refere que o experiente central dos "merengues" e da seleção de Espanha está a contas com um problema no menisco do joelho esquerdo.

O tempo de baixa do defesa de 34 anos não foi adiantado pela publicação, mas a verdade é que Ramos já havia falhado os últimos três jogos do Real devido à lesão. O regresso às convocados estava previsto para este sábado, para o encontro com o Huesca, mas voltou a treinar com o grupo na sexta-feira e ficou de fora da lista de Zidane.

Sabe-se agora que a ausência está relacionada com a operação, que deverá prolongar a "baixa" de Ramos por mais algumas semanas.