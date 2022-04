"Pesadelo" de Lukaku pode estar prestes a terminar, avança o portal Goal

Milan está interessado em acabar com "pesadelo" do belga em Londres, escreve o portal Goal

O regresso de Romelu Lukaku ao Chelsea, a troco de 113 milhões de euros, está a correr bem pior do que o belga e o clube certamente esperariam.

Sem qualquer golo apontado na Premier League e na Liga dos Campeões em 2022, o "pesadelo" do avançado em Londres poderá estar perto de chegar ao fim, dado o recente interesse do Milan em contar com o belga na próxima época, avançado pelo portal Goal.

O Milan está em vias de ser comprado por um fundo de investimento do Barém e, caso a operação seja bem-sucedida, o clube passará a ter meios para ser um dos principais protagonistas do próximo mercado de transferências.

O principal setor que os rossoneri pretendem reforçar no verão é a frente de ataque, dado os problemas físicos que Ibrahimovic tem atravessado, com Lukaku, que apresentou números de excelência no passado pelo Inter, a estar referenciado como uma opção válida para se tornar no próximo goleador do ataque milanês.

Em solo italiano, Lukaku apontou 64 golos ao longo de duas épocas no Inter. Esta temporada, no entanto, o dianteiro leva apenas 12 golos em 38 jogos, com vários rumores a apontarem para a saída do dianteiro de 28 anos no verão.