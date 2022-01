Peru aproveita aversão ao golo da Colômbia e está nos lugares de acesso ao Mundial'2022

O trambolhão potencialmente fatal dos "cafeteros", que perderam por 1-0 e vão enfrentar a Argentina na próxima jornada, explica-se por uma questão de eficácia.

Quarta classificada da zona de apuramento da América do Sul à partida para a 15ª jornada, a Colômbia perdeu em casa frente ao Peru (0-1) e foi ultrapassada pelo rival desta sexta-feira - que ascendeu pela primeira vez a lugares de acesso direto - e pelo Uruguai na classificação.

Num duelo onde se remeteu sempre à defesa, o Peru só teve uma oportunidade de golo e Flores contou com uma ajuda de Ospina para sentenciar três pontos que valem ouro à sua seleção na corrida ao Catar. Do outro lado, com Luis Díaz a acompanhar Uribe antes de rumar ao Liverpool, a Colômbia desperdiçou inúmeras chances de golo, ora por falta de pontaria de Falcao e James Rodríguez, ora por inspiração do guarda-redes Gallese.

A crise de confiança na finalização continua, assim, a ser o grande calcanhar de Aquiles da tricolor no apuramento rumo ao Catar. Nos últimos seis jogos, os comandados de Reinaldo Rueda não conseguiram marcar nenhum golo e quatro deles terminaram com nulos, registo negativo que pode custar caro na equilibrada luta pelo Mundial"2022.