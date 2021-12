Perto do adeus ao Real Madrid, Marcelo já terá escolhido novo destino

Após 16 anos em Espanha, lateral deverá regressar para o futebol brasileiro em 2022.

Dezasseis temporadas depois de deixar o Brasil para defender o Real Madrid e conquistar quatro Ligas dos Campeões, entre muitos outros títulos, o lateral Marcelo deverá regressar ao clube que o formou para o futebol. O jogador de 33 anos, garante o jornal argentino Olé, vai defender novamente o emblema do Fluminense em 2022.

Foi da equipa do Rio de Janeiro que, aos 18 anos, o internacional brasileiro foi apresentado ao mundo e chegou ao Real Madrid em 2006. Sem o mesmo destaque dos anos anteriores no Santiago Bernabéu, o lateral espera voltar a ter sequência de jogos para ainda sonhar com o Mundial de 2022 com a seleção brasileira.

Na temporada passada ele disputou apenas 19 jogos e um total de 1.339 minutos. Na atual, participou em apenas cinco partidas e 140 minutos. Muito pouco para quem nas já jogou 533 jogos, marcou 38 golos e deu 101 assistências pela equipa de Madrid.