"Agora estou livre": Perotti promete expor verdade sobre rescisão com Fenerbahçe

Jogador argentino, cujo vínculo com o emblema de Istambul foi findado precocemente, teve uma utilização residual na equipa turca

Recém-dispensado do Fenerbahçe, tendo rescindido contrato por mútuo acordo a pedido do clube turco, o extremo Perotti prometeu, esta quinta-feira, explicar a saída e desvendar o porquê de ter salários em atraso e ter ficado sem jogar por lesão.

"Agora estou livre e, em breve, irei revelar toda a verdade", comentou o jogador na publicação feita pelo Fenerbahçe a anunciar a saída do plantel de Vítor Pereira. "Não vou falar mal do Fenerbahçe, só vou dizer por que motivo não me pagaram no clube e vou contar tudo sobre a minha lesão", referiu, posteriormente, no Instagram pessoal.

Desde o verão de 2020, quando foi contratado pelo Fenerbahçe à Roma, Perotti, de 33 anos, disputou só quatro jogos com a camisola do clube de Istambul. Nesta época, o argentino, que tinha contrato até 2022, não fazia parte dos planos de Vítor Pereira.