Perotti enfrenta lesão complicada: "É a primeira vez que se vê num futebolista"

Num jogo frente ao Besiktas, em novembro de 2020, Perotti saiu lesionado e ainda não está recuperado, nem o deverá estar tão cedo.

Diego Perotti lesionou-se em novembro passado e corre o risco de estar longe dos relvados por muito mais tempo. A lesão do argentino é grave e muito rara, de acordo com Emre Belozolu, diretor desportivo do Fenerbahçe, e o jogador poderá precisar de cirurgia.

O dirigente e ex-jogador de futebol revela mesmo que é a primeira vez que se vê uma lesão deste tipo num jogador de futebol. "Há oito casos no mundo e sete deles são fruto de acidentes de viação. Esta é a primeira vez que se vê num futebolista. Depois da operação, o período de ausência pode ir de três a oito meses", explicou referindo que Perotti sofreu uma rotura quase total da união do ligamento do joelho".

"Lamentavelmente, o processo avança da forma como nem nós, nem ele, queremos", disse Belozolu, que alerta que esta lesão pode obrigar à saída do médio argentino do clube. "Em caso de cirurgia, temos que nos sentar cara a cara e tomar uma decisão, com ele e com o treinador. Não podemos dizer com certeza que vai sair, mas creio que encontraremos uma solução. O número de jogadores estrangeiros também está a passar os limites. Teremos que tomar uma decisão", adianta em declarações reproduzidas pelo Fanatik.