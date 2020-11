Pérola do Shakhtar de Luís Castro "pisca o olho" a três colossos europeus

Tetê, jovem extremo brasileiro, tem estado em evidência na equipa ucraniana.

Treinado pelo português Luís Castro no Shakhtar Donetsk, Tetê tem-se afirmado como uma das maiores esperanças do futebol brasileiro. Na presente época, o extremo de 20 anos parece ter assumido em definitivo um lugar como indiscutível no campeão ucraniano e já brilhou a grande altura na Champions, ao apontar um dos golos do surpreendente triunfo em casa do Real Madrid.

Em entrevista à plataforma DAZN, Tetê, de apenas 20 anos, admitiu que tem o sonho de dar o salto para um dos "tubarões" da Europa e até dá conta das preferências...

"Quero sempre dar um salto maior, acho que é normal sonhar com isso quando somos jovens. Comigo não é diferente. Sempre sonhei jogar no Liverpool, no Manchester United ou no Barcelona", assinalou o atacante, que, dentro das três opções, tem uma predileção:

"Tenho um carinho especial pelo Barcelona, é uma equipa que segui sempre desde pequeno. Costumava comprar camisolas do Barcelona, de Messi. Essa paixão cresceu dentro de mim e o maior carinho é mesmo pelo Barça", rematou Tetê.