Pérola do River Plate desperta atenção do Real Madrid e de dupla de Manchester

De acordo com a imprensa argentina, Enzo Fernández despertou o interesse de três tubarões europeus

Enzo Fernández é uma das grandes sensações do River Plate e já despertou a atenção da elite do futebol europeu, com o jornal argentino Clarín a avançar que o Real Madrid, Manchester City e Manchester United estão atentos às exibições do jovem médio.

O argentino, de 21 anos, começou o percurso ascendente em 2021, quando foi resgatado pelo River Plate do empréstimo ao Defensa y Justicia. Desde aí, impôs-se de imediato no gigante argentino, pelo qual soma nove golos e cinco assistências em 19 jogos até ao momento.

Capaz de atuar em qualquer zona do setor intermediário, Fernández poderá seguir o mesmo rumo do companheiro de equipa Julián Álvarez, reforço garantido pelo City para a próxima época, reunindo também o interesse do rival de Manchester e do Real Madrid.

Fernández tem uma cláusula de rescisão com o River Plate fixada em torno dos 20 milhões de euros.