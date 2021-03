Anuncio feito esta quarta-feira pela UEFA.

Vão ser permitidas cinco substituições no Europeu e fase final da Liga das Nações, de acordo com a alteração temporária introduzida na Lei 3 das Leis do Jogo do IFAB, anunciou a UEFA esta quarta-feira, após reunião do Comité Executivo por videoconferência.

"Como as razões para a regra das cinco substituições permanecem válidas no contexto dos calendários futebolísticos nacionais e internacionais afectados pela pandemia da Covid-19, e dado que a regra já está em vigor para os jogos de qualificação do Campeonato do Mundo a realizar entre março de 2021 e Março de 2022, foi decidido estender a alteração ao UEFA EURO 2020, em junho/julho de 2021, à fase final da Liga das Nações em outubro de 2021, e ao "play-out" de despromoção da Liga das Nações, em Março de 2022", pode ler-se em nota da UEFA.