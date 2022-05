Permanência do Leeds cancela pechincha para o Barcelona: Raphinha está mais caro

O preço de Raphinha estava dependente da permanência do clube inglês, confirmada este domingo

O Leeds teve que esperar até à última jornada da Premier League, mas conseguiu a permanência no principal escalão inglês, após ter vencido este domingo por 2-1 na visita ao Brentford.

Quem não terá ficado satisfeito com o sucesso da formação terá sido o Barcelona, que ambiciona a contratação de Raphinha, autor de um dos golos da vitória, e enfrentará agora uma dura negociação com o Leeds pelo internacional brasileiro de 25 anos.

O contrato de Raphinha com o Leeds, válido até 2024, pressupõe que o valor da cláusula de rescisão baixe para 25 milhões de euros em caso de despromoção ao Championship, segunda divisão inglesa.

Com a permanência do histórico emblema, essa cláusula, com a qual o Barcelona ainda contava, deixou de ser uma ajuda à mudança, sendo que, de acordo com o jornal Marca, a contratação do extremo ex-Sporting e V. Guimarães está dependente de Ousmane Dembélé, cujo futuro ainda está em aberto.