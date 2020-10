Perguntou a Benzema que perfume usa em pleno relvado: "Olhou tipo 'tu és estúpido ou quê?!'"

Fali, jogador do Cádiz, falou sobre o "sonho" de defrontar tantas estrelas.

O central do Cádiz Rafael Giménez, mais conhecido como Fali no mundo do futebol, no programa "El Larguero", da Cadena Ser, no "rescaldo" do triunfo em pleno Santiago Bernabéu, frente ao Real Madrid, por 1-0, falou sobre o "sonho" de defrontar tantas estrelas e contou um momento engraçado, vivido em cima do relvado, com Benzema.

"Olhou para mim de forma estranha quando lhe perguntei que perfume usa", afirmou, levando à risada geral dos presentes no programa.

"Sabem o quanto aquele tipo cheirava bem?! Ele olhou para mim tipo "tu és estúpido ou quê?!". Era um aroma que saía quando corriam... Foi brutal", concluiu.