Perguntaram a Solskjaer se a melhor solução era a saída: "Não, não acho"

Treinador ainda mais contestado depois da derrota no dérbi, diante do Manchester City

As dúvidas quanto à continuidade de Ole Gunnar Solskjaer no comando técnico do Manchester United aumentaram, depois da derrota caseira dos red devils, por 0-2, diante do rival City. Mas o ainda treinador não pensa na saída.

"Saída é melhor solução? Não, não acho. Tenho uma boa comunicação com o clube, direta e honesta. Trabalho para o United, eu quero o melhor para o United. Enquanto eu estiver aqui, quero melhorar o que é possível no clube", afirmou, em declarações aos jornalistas.

Quanto ao nível apresentado diante de um candidato ao título e campeão em título Manchester City, Solskjaer não tem dúvidas: por estes dias, a diferença entre o United e as restantes grandes é significativa.

"Eles jogaram bem e não nos deram hipóteses. Não conseguimos roubar-lhes a bola. Tenho de elogiar o City e aceitar que o nosso padrão de jogo tem de ser mais elevado. Neste momento estamos longe do nível das melhores equipas", explicou.