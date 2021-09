Perdeu protagonismo no City de Guardiola e pode ser opção para o Barcelona em janeiro

Barcelona tentará a contratação de Sterling no mercado de inverno, diz o jornal Sporting.

Raheem Sterling era até há bem pouco tempo uma das figuras praticamente intocáveis de Pep Guardiola no "seu" Manchester City. No entanto, o avançado foi perdendo protagonismo e, esta temporada, foi titular em apenas um dos seis jogos disputados pelos citizens, não tendo sequer disputado os 90 minutos.

Agora, o jornal Sport, que garante que no último mercado de transferências o emblema blaugrana já esteve próximo de fechar a contratação do internacional britânico - tentativa de troca com Griezmann, Dembelé e Sergi Roberto ou por empréstimo -, afirma que o interesse não terá esfriado e que o Barça pretenderá reativar as negociações no mercado de inverno.

No entanto, e mesmo com a situação de Sterling no emblema inglês a ser um pouco diferente do que se viu até então, o "Sport" garante que as negociações não serão fáceis. Pelo menos, o clube espanhol já terá mais alguma "disponibilidade" financeira do que no verão...