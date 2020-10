Perdeu espaço no United e terá à espera o contrato da sua vida na Arábia Saudita

Espanhol poderá estar de saída do Manchester United, onde chegou em 2014 proveniente do Chelsea.

Juan Mata chegou ao Manchester United em 2014 e rapidamente se tornou uma das figuras chave em Old Trafford, bem como um dos mais acarinhados pelos adeptos, mas agora perdeu espaço e poderá mesmo estar de saída dos red devils.

De acordo com Ian McGarry, no "The Transfer Podcast", o espanhol de 32 anos terá à espera o contrato da sua vida na Arábia Saudita. Sem revelar o nome do clube, McGarry fala em aproximadamente 13 milhões de euros por ano [no United recebe cerca de 9,1 milhões].

"Começaremos em Old Trafford com uma mudança surpreendente para o favorito dos adeptos, Juan Mata, a quem foi oferecido um negócio muito lucrativo para se mudar de Manchester para a Arábia Saudita. Soubemos que a oferta de Mata é de aproximadamente 13 milhões de euros líquidos por ano para jogar no campeonato da Arábia Saudita. Os dois clubes ainda não se sentaram para negociar e o jogador ainda não se comprometeu, mas perante esta proposta não haveria muitas dúvidas", afirmou.

"A oferta existe e o seu pai, que é o seu agente, está confiante que o Manchester United libertará Mata depois de o seu contrato ter sido prolongado por um ano de opção", concluiu.