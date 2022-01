Perdeu espaço no Tottenham e pode animar as últimas horas do mercado

Dele Alli não é primeira opção para Conte.

Visto não há muito tempo como um dos valores emergentes no futebol inglês, Dele Alli perdeu protagonismo no Tottenham e não entra nos planos de Antonio Conte. O "The Athletic" menciona que o médio de 25 anos pode deixar o clube londrino nas últimas horas do mercado de inverno.

Segundo a informação, o Valência, que já assegurou Bryan Gil, cedido pelos spurs, pretende Alli num quadro de empréstimo.

A "talkSPORT" também indica que Crystal Palace e Everton perguntaram pelo jogador, que esta época leva dois golos marcados em 18 jogos.