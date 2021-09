Perdeu espaço no Manchester United e agora é dado como hipótese para janeiro em Espanha

Edinson Cavani leva um papel secundário nos "red devils" esta temporada.

Com o regresso de Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani perdeu espaço perdeu espaço no Manchester United e muito se tem falado sobre o seu futuro. Se muitos dizem que o mais provável é mesmo a sua saída, outros garantem que a vontade do jogador é ficar em Old Trafford.

Esta segunda-feira é o jornal Daily Mail a garantir que o nome do avançado voltou a ecoar em Barcelona, mais concretamente como uma opção viável para o mercado de transferências de janeiro.

De acordo com as mesmas informações, o avançado uruguaio sentir-se-á muito frustrado com o papel secundário nos "red devils", pelo que considerará mudar de ares numa próxima janela de mercado.

No entanto, a operação deverá ser muito difícil para o emblema blaugrana, nomeadamente em termos financeiros. Assim, ainda de acordo com o "Daily Mail", o Barça precisaria que o clube inglês assumisse parte do alto salário do avançado - cerca de 15 milhões de euros líquidos por temporada.