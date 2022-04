Perdeu cachecol que pertencia ao filho falecido e pede ajuda aos adeptos do Bétis

Durante a festa do Bétis, após a conquista da Taça do Rei, Aurora Lancha Pardal perdeu um cachecol que pertencia ao filho, falecido há três anos. Pediu ajuda nas redes sociais e os internautas mobilizaram-se para tentar recuperar o adereço.

Aurora Lancha Pardal é uma das adepta do Bétis que assistiu à vitória da equipa de Sevilha sobre o Valência, culminado com a conquista da Taça do Rei, no sábado. Entre a euforia durante a festa - os adeptos celebraram noite dentro (e nos dias seguintes) pelas ruas da cidade -, a apoiante do emblema de Rui Silva e William Carvalho perdeu um cachecol.

Mas não era um cachecol qualquer. Era o do filho, de 14 anos, que faleceu há três anos, vítima de um cancro. Aurora procurou o adereço, mas não o conseguiu encontrar e foi então que decidiu pedir ajuda nas redes sociais.

"Sei que é uma missão impossível, mas é a última coisa que posso fazer e não perco nada em tentar. Entre a euforia e a massa de gente que ali havia, perdi o cachecol do meu filho. Caiu, percorri o caminho todo de novo, mas não o encontrei. É um cachecol muito especial, porque tinha-o desde que o Bétis desceu à segunda divisão e nele estava escrito 'voltaremos'. Não havia um único jogo que não o levasse. Para quem não sabe, é especial porque o meu filho morreu há três anos. Hoje, quando cheguei ao trabalho e liguei o computador, a primeira coisa que vi foi a foto do meu filho sorridente com o cachecol ao pescoço. Só espero que quem a encontrou saiba valorizá-lo e o leve aos jogos com o mesmo carinho com que ele fazia. Obrigado e parabéns ao Bétis", escreveu.

A mensagem está a ter uma enorme repercussão em Espanha, com adeptos do Bétis, e de outros clubes, a tentarem fazer com que esta mãe consiga reaver o cachecol.