Perderam 7-1 e foram apanhados a comprar no loja do clube rival

Jogadores do Tolima caçados na loja do Flamengo no aeroporto do Rio de Janeiro

O Tolima foi eliminado da Libertadores após sofrer uma goleada histórica, por 7-1, no campo do Flamengo. Como se isso não bastasse, os seus jogadores deram mais motivos para serem "gozados" no regresso à Colômbia.

É que ainda no aeroporto, Michael Rangel e Rodrigo Ureña, do Tolima, clube colombiano, foram apanhados na caixa da loja oficial do Flamengo a comprar artigos do emblema rival.