"Perdemos contra uma equipa da II Divisão B, mas não é nenhuma vergonha"

A reação de Zinedine Zidane à eliminação do Real Madrid na Taça do Rei.

O Real Madrid tombou com estrondo na Taça do Rei, na quarta-feira, ao perder por 2-1 (após prolongamento) no reduto do modesto Alcoyano, que milita no terceiro escalão do futebol espanhol.

O resultado surgiu com natural surpresa e, esta quinta-feira, a imprensa espanhola adianta que o futuro de Zinedine Zidane ao leme dos "merengues" está em discussão. Após a partida, o treinador francês rejeitou a ideia de "humilhação ou vergonha" e apontou baterias para uma resposta imediata da equipa.

"Foi ridículo? É a tua palavra, não a minha", começou por referir Zidane na conferência de imprensa pós-jogo, em resposta a um jornalista. "Isto é o futebol, são coisas difíceis que acontecem. Jogámos contra uma equipa da II Divisão B e tínhamos de vencer, mas não foi assim. Mas não é vergonha nenhuma, nada disso", continuou o treinador do Real, que assumiu responsabilidade pelo desaire:

"São coisas que acontecem numa carreira, há que assumir a responsabilidade e eu assumo-a por inteiro. Vamos continuar a trabalhar, ultrapassar isto. Foi outro dia doloroso, porque não gostamos de perder, sobretudo os jogadores, que só querem ganhar. Mas não vamos ficar loucos. Vamos refletir e continuar a trabalhar", rematou o antigo craque.