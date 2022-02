Percalço na estreia de reforço do Atlético: entorse no joelho e paragem de um mês

Os exames complementares de diagnóstico revelaram que Daniel Wass sofreu "uma entorse de grau II do ligamento lateral interno do joelho direito" no jogo com o Barcelona.

O futebolista internacional dinamarquês Daniel Wass, que se lesionou no domingo, na derrota (4-2) frente ao Barcelona, sofreu uma entorse no joelho direito e poderá ficar um mês afastado dos relvados, anunciou segunda-feira esta o Atlético de Madrid.

Os exames complementares de diagnóstico revelaram que o defesa sofreu "uma entorse de grau II do ligamento lateral interno do joelho direito", informou o campeão espanhol, sem especificar o período de recuperação, que, neste tipo de lesões, se situa perto de um mês.

Wass, de 32 anos, substituiu o croata Sime Vrsaljko após o intervalo e lesionou-se perto do fim da partida - na qual o português João Félix foi titular no ataque dos "colchoneros" -, mas manteve-se em campo até ao fim, ainda que coxeando de forma pronunciada.

O antigo futebolista do Benfica (que nunca jogou oficialmente pelo clube lisboeta), desfalca a equipa da capital espanhola na posição de lateral direito, para a qual foi contratado com vista a substituir o inglês Kieran Trippier, transferido para o Newcastle.

O dinamarquês deverá falhar, além de vários jogos na liga espanhola, na qual o Atlético de Madrid é quinto classificado, a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, em 23 de fevereiro, frente ao Manchester United, equipa dos portugueses Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot.