Pepe Reina chega aos mil jogos aos 40 anos

Com uma longa carreira que ainda pode ser prolongada por mais uma temporada, Pepe Reina foi esta quarta-feira homenageado pelo Villarreal, antes do jogo contra o Cádiz (2-0), por alcançar a marca dos mil jogos na carreira.

Pepe Reina foi figura noutra etapa no Villarreal, no Barcelona e depois no Liverpool e no Nápoles, passando ainda, com menos impacto, por Bayern Munique, Aston Villa, Milan e Lázio.

Conquistou um Mundial e dois Europeus pela Espanha, além de vários títulos a nível de clubes.

Contra o Cádiz foi umas figuras e já se fala em renovação de contrato.