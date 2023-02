Pepe escolheu "na vez" de Ronaldo. Saiba quem votou em quem para o The Best

Pepe foi o capitão da Seleção portuguesa que votou para o Melhor Jogador de 2022. O defesa-central elegeu Mbappé, seguido de Modric e Benzema, respetivamente.

Os prémios The Best são votados pelos selecionadores e pelos capitães das seleções, por 300 jornalistas e ainda por adeptos, através da Internet. Na noite desta segunda-feira, já depois de realizada a gala de entrega dos prémios, a FIFA disponibilizou a lista com todos os votos.

Em relação a Portugal, há a destacar que foi Pepe, um dos capitães da equipa das quinas, e não Cristiano Ronaldo, o primeiro capitão, a votar. O defesa-central do FC Porto escolheu Mbappé, seguido de Modric e Benzeman.

Os votos de Roberto Martínez, selecionador de Portugal:

Nota também para a votação de Fernando Santos, atual selecionador da Polónia e antigo treinador da Seleção de Portugal: Mbappé em primeiro, Messi em segundo e Lewandowski a fechar.