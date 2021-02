Pepê-Abel Ferreira: os tabus por detrás do duelo "português" na final da Taça do Brasil

Grémio x Palmeiras fazem a primeira mão da final da Taça do Brasil às 0h00 esta segunda-feira, na Arena do Grémio, em Porto Alegre.

Quando Grémio e Palmeiras pisarem no relvado do estádio gremista, esta segunda-feira, às 0h00, para a inédita decisão da Taça do Brasil, Portugal terá "representantes" de ambos os lados. Pela equipa gaúcha, Pepê, joia brasileira recém-contratada pelo FC Porto até 2026. Na equipa palmeirense, sim, um autêntico português: o técnico Abel Ferreira, natural de Penafiel.

Pela primeira vez na história, Grémio e Palmeiras estarão frente a frente numa decisão. O mesmo não se pode dizer do duelo Pepê-Abel Ferreira. Os dois estiveram em lados opostos a 15 de janeiro, em São Paulo, no empate (1-1) pela 30ª jornada do campeonato brasileiro. Um resultado que manteve um tabu tanto para Abel quanto para Pepê.

Afinal, já como um legítimo atleta do Dragão, Pepê fez manter o facto de que Abel Ferreira jamais conseguiu vencer o FC Porto como treinador. Em sete jogos à frente do Braga, perdeu seis e empatou um (foram cinco golos marcados e 13 sofridos) em três competições distintas.

Por outro lado, jejum semelhante de vitórias vive Pepê. Diante de um bom rival português, o avançado também não leva sorte. Além de não ter vencido Abel Ferreira no Brasileirão passado, o jogador de 24 anos também não teve sorte diante do Flamengo que tinha Jorge Jesus como técnico. Contra o atual treinador do Benfica, Pepê fez quatro jogos: empatou um e perdeu três. O lado positivo? Deixou sua marca em um jogo pela Libertadores 2019. Foi tudo.

Embora seja a primeira vez que Palmeiras e Grémio encontrem-se numa final, os dois clubes têm um longo histórico de rivalidade. Já somam 91 jogos, com vantagem palmeirense: com 38 vitórias, contra 20 do Grémio e 33 empates. Equilíbrio semelhante visto na classificação final do Brasileirão 2020, desta vez com a equipa gaúcha à frente por um ponto: 59- 58, ficando em sexto lugar, uma posição à frente do Palmeiras.

Para voltar a ober mais uma conquista no clube brasileiro, o técnico Abel Ferreira precisa fazer a sua equipa voltar a viver os melhores dias. Desde que conquistou a Taça Libertadores, o Palmeiras fez oito jogos e venceu apenas um (perdeu três e empatou outras quatro vezes). Inclusive, não venceu os últimos quatro jogos disputados, todos pelo campeonato brasileiro: dois empates e duas derrotas - vale salientar que em muitos momentos poupando os principais jogadores.

Foi assim, por exemplo, na derrota para o Atlético-MG (2-0) na última jornada do Brasileirão na quinta-feira. Abel Ferreira, confiante no seu trabalho, afirmou que almeja concluir a temporada de maneira positiva. "Espero acabar o ano da melhor maneira, ganhando a Copa [Taça] do Brasil", afirmou o treinador. Para o jogo, ele não poderá contar com o médio Patrick de Paula, com covid-19. No mais, força máxima.

Força máxima também para o técnico Renato Gaúcho, do Grémio, que assim como o rival deste domingo também poupou jogadores na última jornada do campeonato brasileiro, quando perdeu para o RB Bragantino (1-0). Pepê, um dos principais jogadores do grupo, está confirmado para o jogo decisivo. Será a oportunidade para o avançado quebrar mais um jejum: em seis jogos na Taça do Brasil, não marcou golos. No total, em 2020, foram 55 jogos e 15 redes balançadas no total.

Os números por trás do duelo "português"

Abel Braga x FC Porto

24/04/2016 - FC Porto B 1-1 Braga - Ledman Liga Pro 2015/2016 - Jornada 43

27/08/2017 - Braga 0-1 FC Porto - Liga Portuguesa 2017/18 - Jornada 4

03/02/2018 - FC Porto 3-1 Braga - Liga Portuguesa 2017/18 - Jornada 21

10/11/2018 - FC Porto 1-0- Braga - Liga Portuguesa 2018/19 - Jornada 10

26/02/2019 - FC Porto 3-0 Braga - Taça de Portugal 2018/2019 - Semifinais

30/03/2019 - Braga 2-3 FC Porto - Liga Portuguesa 2018/19 - Jornada 27

02/04/2019 - Braga 1-1 FC Porto - Taça de Portugal 2018/2019 - Semifinais

Pepê x "Portugal"

10/08/2019 - Flamengo (Jorge Jesus) 3-1 Grémio - Brasileirão - Jornada 14

02/10/2019 - Grémio* 1-1 Flamengo (Jorge Jesus) - Libertadores (Semifinais)

23/10/2019 - Flamengo (Jorge Jesus) 5-0 Grémio - Libertadores (Semifinais)

17/11/2019 - Grémio 0-1 Flamengo (Jorge Jesus) - Brasileirão - Jornada 33

15/01/2021 - Palmeiras (Abel Ferreira) 1-1 Grémio - Brasileirão - Jornada 30

*Golo de Pepê