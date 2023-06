Pepa e Luís Castro a treinarem Messi e Neymar? Saiba como

Ronaldo "Fenómeno" disse que lhes arranjava espaço no Cruzeiro. A irmã de Neymar diz que o pode tentar colocar no Botafogo

Será obviamente impossível, em condições normais, mas há quem sonhe com isso. Messi e Neymar no futebol brasileiro e nos clubes orientados por Pepa (Cruzeiro) e Luís Castro (Botafogo)? Explicamos.

Primeiro foi a irmã de Neymar, adepta do Botafogo, que disse, após ver o jogo contra o Athletico Paranaense no estádio, que podia "tentar" colocar o irmão no clube orientado por Luís Castro. "Posso tentar. Posso tentar muito, seria uma felicidade enorme para mim e para todos os botafoguenses. Posso tentar ter essa conversinha com calma com ele. Uma forcinha maior eu tenho, não é?", afirmou Rafaella Silva em entrevista ao Canal do TF.

Depois foi Ronaldo "Fenómeno", que brincou com o futuro de Messi e Neymar, garantindo que lhes arranjaria espaço no Cruzeiro, do qual é acionista maioritário, emblema orientado por Pepa. "Acredito muito que qualidade técnica, os dois têm de sobra. Tanto que a história que eles fizeram fala por si só. Agora, é preciso ver fisicamente as condições dos dois, logicamente eu arranjaria um espaço no Cruzeiro fácil", disse, em declarações distribuídas pela Betfair, patrocinador do Cruzeiro.