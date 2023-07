Pep Guardiola aborda situação de Cancelo: "Ele está de volta, mas..."

O Manchester City está a preparar o regresso à competição num estágio em Tóquio e Pep Guardiola deu, este sábado, uma conferência de imprensa na qual abordou a situação de João Cabcelo, que está de regresso aos citizens, depois de uma temporada no Bayern Munique.

"Ele está aquim no plantel. O João Cancelo foi muito importante para nós no passado. Depois do empréstimo ao Bayern na última época, ele está de volta aqui e faz parte do grupo, mas veremos o que acontece", afirmou Guardiola, abordando, ainda, o futuro de Kyle Walker.

"Sinceramente, não pensei que houvesse tal interesse Acho que muitas coisas vão acontecer. Não posso responder porque não sei. Quero o melhor para os meus jogadores e, claro, para o clube", vincou.