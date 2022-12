Pep Guardiola: a opção favorita do Brasil para a sucessão de Tite

De acordo com os catalães do Sport, a Confederação Brasileira de Futebol vai contactar o técnico do Manchester City nos próximos dias.

O jornal catalão Sport avançou na quarta-feira que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai contactar Pep Guardiola nos próximos dias, com vista a inteirar-se da sua disponibilidade para vir a assumir o comando técnico do Brasil.

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, é quem vai tomar a decisão final quanto à sucessão de Tite, que despediu-se da seleção após a eliminação dos quartos de final do Mundial'2022, diante da Croácia (1-2 no desempate por penáltis) e pretenderá descobrir quais os planos de carreira do técnico espanhol.

Em finais de novembro, Guardiola renovou contrato com o Manchester City até 2025, mas continua a ser muito bem cotado pela CBF, que segundo o mesmo jornal, considera-o como o melhor treinador do Mundo e pretende contratá-lo após a conclusão da presene temporada.

A Confederação brasileira não estará com grande pressa de arranjar um substituto para Tite, tendo definido o início do próximo ano como data limite para tomar uma decisão a respeito do assunto, até porque os próximos compromissos oficiais da seleção só começam no segundo semestre de 2023.