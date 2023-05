"Penso que não podíamos jogar no sábado, porque há a Eurovisão. Que posso fazer?"

Declarações de Pep Guardiola, treinador do Manchester City, antes do confronto com o Everton, marcado para domingo (14h00) e referente à 36ª jornada da Premier League

Devido à final da Eurovisão, que se realiza em Liverpool, o Manchester City vai ter menos um dia de descanso para a segunda mão da meia-final da Champions. A situação não agrada a Pep Guardiola.

"Não percebo, mas tenho de me adaptar. Não me quero estar a chatear com o calendário. É o que é. Penso que não podíamos jogar no sábado, porque há a final da Eurovisão em Liverpool. O que posso eu fazer? Às vezes temos mais do que um evento importante no mesmo dia. Temos mais um dia de descanso em relação ao Everton e vamos ter menos um relativamente ao Real Madrid", explicou o técnico catalão, em conferência de imprensa.

Assim, no início da tarde deste domingo, os citizens visitam o terreno do Everton, clube sediado na cidade dos Beatles.