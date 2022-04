Haaland, avançado do Dortmund

De acordo com Dietmar Hamann, ex jogador do Bayern e atual analista da Sky Sports

O futuro de Erling Haaland tem sido uma das grandes novelas do futebol internacional nos últimos meses e, segundo Dietmar Hamann, ex-jogador do Bayern e analista da Sky Sports, o Dortmund "está cansado" dos rumores que teimam em acompanhar o goleador, indo mesmo ao ponto de sugerir que o norueguês abandone o Signal Iduna Park no verão.

"Penso que não só os adeptos, mas também a equipa e o clube estão chateados com o circo. Em Dortmund, os jogadores irão marcar golos, mesmo sem Haaland. Sempre foi esse o caso. Na verdade, penso que ajudará o Dortmund a curto e médio prazo se Haaland se for embora", afirmou em entrevista ao jornal Bild.

Hamann apontou ainda o dedo à postura do avançado de 21 anos, salientando também os problemas físicos que tem atravessado. Recorde-se que Haaland, apesar dos 25 golos e sete assistências, apenas conseguiu atuar em 26 partidas esta temporada.

""Ele chamou muita atenção para si próprio. Ele fez a volta de honra em frente à bancada.... Os seus gestos, o seu adeus e a sua linguagem corporal foram por vezes desrespeitosos. Perdeu muitos jogos e não se esqueça [jornalista] que o Dortmund também perdeu com ele. É por isso que eu penso que Haaland está melhor noutro lugar. E penso também que o Dortmund irá beneficiar do dinheiro que receberão por ele", considerou.

"Sem Haaland, há também uma grande oportunidade. Talvez uma equipa floresça, não tem sido fácil marcar golos ao lado de Haaland. Penso que o Dortmund estará melhor na próxima época sem Haaland e com os jogadores que já trouxeram do que com ele", concluiu Dietmar Hamann.