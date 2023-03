"Pensei que Messi não quisesse a minha camisola. Fiquei surpreendido"

Guarda-redes da seleção de Curação na ribalta depois de ter garantido a camisola do astro argentino após particular.

Eloy Room e guarda-redes da seleção de Curação, sofreu sete golos no particular com a Argentina, mas deu nas vistas por ter sido ele a garantir, no final do jogo, a camisola de Messi, autor de um hat-trick.

"Todos a queriam, mas eu é que a tenho. Como? Comigo no Columbus [clube do Estados Unidos] joga um argentino, o Lucas Zelarayán. Antes do jogo pedi-lhe par dar uma palavra ao Messi, para que me desse a camisola. Ele disse que pedia, mas eu devia fazê-lo pessoalmente no jogo para reforçar, porque todos iam pedir. Foi o que fiz: ao intervalo calhou sair para o balneário ao lado dele e pedi, disse que estava bem, mas no fim do jogo. Aí pensei: "ele diz isto agora, mas no fim vai-se esquecer-se", recordou.

"No final ele ia afastar-se, chamei-o e ele disse logo: "ah sim, as camisolas". Deu-me a dele. Pensei que provavelmente não quisesse a minha, mas pediu-a, o que me surpreendeu. Dei-lhe os parabéns e elogiou algumas das minhas defesas. Foi muito simpático. Não costumo emoldurar camisolas, só tenho a minha de estreia, mas esta...", rematou.