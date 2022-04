"Pensei que ia jogar de cigarro na boca, mas a MLS é uma liga difícil"

Qualidade do campeonato dos Estados Unidos da América surpreendeu Higuaín, que comparou a MLS à Serie A.

Gonzalo Higuaín, avançado do Inter de Miami, da Major League Soccer (MLS), diz ter ficado surpreendido com a dureza do campeonato norte-americano. O argentino, de 34 anos, pensava que ia jogar "de cigarro na boca", mas admitiu que a MLS é uma liga mais difícil do que imaginava.

"Pensei que vinha para aqui jogar de cigarro na boca, mas acabei por achar o futebol difícil de se jogar. É uma liga dura. A MLS é parecida à Serie A, de Itália. Em Espanha e Inglaterra, é mais fácil jogar bem, enquanto em Itália, se não conheces a Liga, acabas por sofrer", referiu em conversa na Twitch de Christian Vieri.

Higuaín, há três temporadas nos EUA, soma 15 golos em 45 jogos na MLS.