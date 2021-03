"Pensavam que íamos ganhar a liga com mais 20 pontos..."

Atletico Madrid's Argentine coach Diego Simeone gestures during the Spanish league football match Club Atletico de Madrid against Real Madrid CF at the Wanda Metropolitano stadium in Madrid on March 7, 2021. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)

Diego Simeone lamentou o empate com o Real Madrid na reta final da partida mas assumiu que o mesmo foi "justo".

Diego Simeone viu o Atlético de Madrid deixar escapar o triunfo frente ao Real nos últimos e apontou que a sua equipa deveria ter feito o 2-0 para matar a partida. "A primeira situação de golo deles foi aos 80 minutos e com grandes defesas do Oblak. Deram o máximo, não sofreram o segundo golo e acabaram por empatar de forma justa", reconheceu o técnico dos colchoneros. Sobre o equilíbrio no topo da liga espanhola, apontou o dedo: "As pessoas pensavam que íamos ganhar a liga com 20 pontos de avanço mas estamos a defrontar equipas muito poderosas, como o Real Madrid, o Barcelona, o Sevilha... Vai ser um caminho difícil para todos."

Já sobre as queixas contra a arbitragem, com o Real Madrid a pedir uma grande penalidade não assinalada por suposta mão de Felipe. "Tenho tanto para ver e com que me preocupar que deixo isso para os árbitros e para as pessoas que estão no VAR. Não é fácil decidir se é ou não intencional", frisou Simeone.